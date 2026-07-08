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Забота о себе
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19:31, 8 июля 2026Забота о себе

Врач предостерегла от бритья зоны бикини в отпуске

Гинеколог Степаненко: После бритья зоны бикини возрастает риск инфицирования бактериями
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-гинеколог Марина Степаненко предостерегла от бритья зоны бикини непосредственно перед походом на пляж или купанием. Об опасности этой процедуры в отпуске она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, во время бритья на коже появляются микроскопические повреждения, через которые бактерии легче проникают в волосяные фолликулы. Риск инфицирования возрастает из-за контакта с песком, а также морской или пресной водой. «Наиболее часто возбудителем становятся бактерии, которые в норме могут находиться на коже, однако после травмирования эпидермиса и в условиях повышенной влажности начинают активно размножаться», — объяснила Степаненко.

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Специалист отметила, что одним из наиболее частых последствий становится фолликулит, который проявляется покраснением, зудом, жжением и появлением высыпаний. Чтобы снизить риск осложнений, врач посоветовала удалять волосы в зоне бикини за 24-48 часов до посещения пляжа. По словам врача, за это время кожа успевает восстановиться.

Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев рассказал, как в сезон отпусков можно испортить зрение. По его словам, навредить глазам можно, если носить очки без UV-фильтра или долго находиться в помещении с сухим из-за кондиционера воздухом.

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