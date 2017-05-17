СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков

Корпорация Apple планирует представить в начале июня 2017 года три новые модели ноутбуков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, презентация новинок состоится на ежегодной конференции Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) в Сан-Хосе, которая пройдет с 5 по 9 июня. Компания выпустит MacBook Pro с процессором Kaby Lake производства Intel. Утверждается также, что корпорация презентует MacBook с 12-дюймовым дисплеем и обновленный MacBook Air с новым процессором.

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Представители Apple и Intel информацию комментировать отказались.

Агентство добавляет, что на ноутбуки приходится всего 11 процентов от всех продаж Apple, тогда как на iPhone — почти две третьих. В компании рассчитывают, что новые модели составят конкуренцию ноутбуку Surface Laptop, выпущенному Microsoft 2 мая.

В октябре 2016 года Apple выпустила ноутбук MacBook Pro с двумя дисплеями. Дополнительный экран был встроен в верхнюю часть клавиатуры.