Логотип Apple интегрировали в произведения искусства

Видео: OUVRI / YouTube

Французский ювелирный дом Ouvri представил коллекцию смартфонов, посвященную шедеврам живописи. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая. В линейку вошли iPhone 7 с интерпретациями известных картин. Видео с презентацией коллекции опубликовано на YouTube.

В произведения Магритта, Рафаэля и Микеланджело был интегрирован золотой логотип Apple. Также в коллекции «Шедевры» представлены модели, посвященные Сандро Боттичелли, Рафаэлю Санти, Леонардо да Винчи, Винсенту ван Гогу, Эдгару Дега и Клоду Моне. Репродукции перенесены на кожу с использованием запатентованной технологии «X-ellence», позволяющей добиться износостойкости изображения и высокой точности передачи красок.