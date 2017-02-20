Apple выпустит красный iPhone 7

Корпорация Apple планирует представить iPhone 7 в красном цвете. Анонс состоится на выставке компании в марте, сообщает японский портал Mac Otakara со ссылкой на анонимный источник.

Это уже второй слух касательно нового цвета iPhone за последнее время. В прошлый раз сообщалось, что новое цветовое решение будет доступно в iPhone 7s и только для Китая. По слухам, кроме iPhone 7 и 7 Plus в глянцево-красном корпусе, Apple создаст iPhone SE с накопителем 128 гигабайт.

Также источник утверждает, что на выставке состоится презентация новых планшетных компьютеров iPad. Кроме обновления iPad с диагоналями 7,9, 9,7 и 12,9 дюйма, компания представит новый «безрамочный» планшет с диагональю 10,5 дюйма. Благодаря отсутствию рамок по краям экрана, его габариты будут соответствовать размерам обычного iPad Pro 9,7. Поставки планшетов могут начаться в мае 2017 года.

Последнее поколение iPad Pro было анонсировано в апреле 2016 года. Планшет стал первым мобильным устройством компании, которое получило 256 гигабайт накопителя.