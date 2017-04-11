iPhone 7 оказался мощнее Samsung Galaxy S8

Автор YouTube-канала EverythingApplePro провел тестирование производительности флагманских смартфонов Apple и Samsung. Блогер замерял время, требуемое на последовательный запуск различных приложений. Также он сравнил скорость включения обоих устройств. По результатам всех тестов iPhone оказался гораздо быстрее своего конкурента.

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В тестировании блогера участвовал смартфон с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, однако также выпускается версия с Samsung Exynos 8895 и четырьмя гигабайтами оперативной памяти. iPhone 7 получил четырехъядерный Apple A10 и три гигабайта ОЗУ.

Galaxy S8 был представлен в марте 2017 года.