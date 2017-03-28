Магазин Samsung загорелся в преддверии выхода Galaxy S8

В Сингапуре загорелся один из магазинов Samsung. Инцидент произошел за день до презентации нового смартфона компании Galaxy S8, сообщил портал 9to5google.

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Представители компании утверждают, что пожар начался рано утром еще до открытия магазина. Огонь удалось быстро потушить с помощью автоматической системы пожаротушения, и никто в результате происшествия не пострадал.

На данный момент в компании пытаются установить причину пожара. Авторы портала, вспоминая множественные случаи самовоспламенения Galaxy Note 7, выдвигают предположение о том, что пожар мог спровоцировать новый телефон, который поставляли в точки продаж перед анонсом.

Смартфон Samsung Galaxy S8 будет представлен 29 марта в Нью-Йорке. На его корпусе будет размещена специальная кнопка для запуска ассистента. По данным инсайдеров, телефон будет выпущен в версиях с диагональю экрана 5,8 и 6,2 дюйма. Его стоимость составит минимум 799 евро.