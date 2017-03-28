Магазин Samsung загорелся в преддверии выхода Galaxy S8

В Сингапуре загорелся один из магазинов Samsung. Инцидент произошел за день до презентации нового смартфона компании Galaxy S8, сообщил портал 9to5google.
Представители компании утверждают, что пожар начался рано утром еще до открытия магазина. Огонь удалось быстро потушить с помощью автоматической системы пожаротушения, и никто в результате происшествия не пострадал.
На данный момент в компании пытаются установить причину пожара. Авторы портала, вспоминая множественные случаи самовоспламенения Galaxy Note 7, выдвигают предположение о том, что пожар мог спровоцировать новый телефон, который поставляли в точки продаж перед анонсом.
Смартфон Samsung Galaxy S8 будет представлен 29 марта в Нью-Йорке. На его корпусе будет размещена специальная кнопка для запуска ассистента. По данным инсайдеров, телефон будет выпущен в версиях с диагональю экрана 5,8 и 6,2 дюйма. Его стоимость составит минимум 799 евро.