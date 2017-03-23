Раскрыты характеристики наследника взрывного смартфона Samsung

В сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 8, который будет представлен осенью 2017 года. Схематические изображения устройства опубликовал портал Playfuldroir!.

Смартфон получит безрамочный 6,4-дюймовый 4К-дисплей. Соотношение сторон экрана будет схоже с таковым у Galaxy S8, характеристики которого уже давно были слиты в сеть, то есть 18,5 на 9. Как и у Galaxy S8, у смартфона не будет физической кнопки Home, поэтому сканер отпечатков пальцев может переместиться на заднюю грань.

На нижней грани устройства располагается разъем USB Type-C, вход для наушников mini-jack, а также слот для стилуса S-Pen. Сверху будут размещены слот для SIM-карты и, возможно, карты памяти, а также второй динамик.

Кроме того, устройство получит поддержку голосового ассистента Bixby, который Samsung анонсировала в среду, 21 марта. Производитель утверждает, что данный ассистент является самым умным на рынке и принципиально отличается от решений других компаний, вроде Siri от Apple. Система будет постепенно внедряться во все устройства компании, в том числе в холодильники и кондиционеры.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в августе 2016 года, но вскоре были остановлены из-за многочисленных жалоб на воспламенения в процессе эксплуатации. В результате Samsung вынуждена была полностью прекратить их производство. В России официальные продажи были анонсированы, но так и не начинались.

В конце января корпорация провела пресс-конференцию в своей штаб-квартире в Сеуле, на которой назвала причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7. В ходе расследования выяснилось, что взрывы могли быть вызваны недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств.