Samsung вернет на рынок взрывающиеся Galaxy Note 7

Компания Samsung решила вернуть на рынок загоравшиеся смартфоны Galaxy Note 7, поставив в них аккумулятор меньшей емкости. Об этом сообщил портал ZDNet со ссылкой на южнокорейское издание Hankyung.

Для минимизации риска сбоев, из-за которых ранее были отозваны эти устройства, производитель провел модернизацию и заменил батарею более надежной. Емкость отозванного варианта составляла 3500 миллиампер-часов, у новых она будет 3000 или 3200 миллиампер-часов.

Продавать модифицированные «семерки» Samsung планирует только на рынках развивающихся стран, в частности, Индии и Вьетнама. Не исключено, что и в самой Южной Корее они вернутся на прилавки, во всяком случае, до выпуска новой модели в серии — Galaxy Note 8. Будут ли продаваться Galaxy Note 7 в России, не сообщается.

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Как считают аналитики ZDNet, на достаточно смелый шаг с возвращением взрывоопасных гаджетов Samsung может пойти из соображений экономии. В противном случае корпорации пришлось бы уплатить огромный штраф за ущерб окружающей среде — по решению южнокорейских властей складированные запасы Galaxy Note 7 должны быть в установленном законом порядке утилизированы.

Это уже не первое сообщение о решении гиганта ИТ-индустрии. Ранее информация появилась в издании International Business Times, но тогда не были известны подробности возможной модификации.

Необходимость замены аккумуляторов стала очевидной, когда именно их неисправность специалисты Samsung сочли главной причиной многочисленных возгораний устройств. Сами телефоны Galaxy Note 7 были признаны безопасными, хотя к этому моменту более 2,5 миллиона реализованных гаджетов данного типа было отозвано.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в августе 2016 года, но вскоре были остановлены из-за многочисленных жалоб на воспламенения в процессе эксплуатации. В результате Samsung вынуждена была полностью прекратить их производство. В России официальные продажи были анонсированы, но так и не начинались.