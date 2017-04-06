Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7

Видео: TechRax / YouTube

Автор YouTube-канала TechRax провел краш-тест нового смартфона Samsung и сравнил его прочность с iPhone 7. В ролике демонстрируется, что происходит со смартфонами при падении на бетонное покрытие с высоты 1,5 метра.

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После падения на ребро оба телефона не получили значительных повреждений. Однако при падении экраном вниз стекло iPhone 7 покрылось трещинами, а дисплей Galaxy S8 получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели. Кроме того, iPhone 7 перестал включаться, когда как его конкурент продолжил функционировать.

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus 29 марта на презентации в Нью-Йорке. Оба гаджета получили загнутый по краям дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. У старшей модели диагональ экрана составила 6,2 дюйма, а у младшей — 5,8 дюйма.