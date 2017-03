Samsung представила Galaxy S8

Компания Samsung во время презентации в Нью-Йорке представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оба гаджета получили изогнутый по краям дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. У старшей модели диагональ экрана составила 6,2 дюйма, а у младшей — 5,8 дюйма. При этом благодаря нестандартному экрану по размерам Galaxy S8 Plus получился компактнее iPhone 7 Plus c экраном 5,5 дюйма.

Корпус телефона выполнен из стекла с металлической рамкой. Кнопки управления встроены в экран, а сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю стенку. У флагмана будет сканер радужной оболочки глаз, как у Galaxy Note 7.

Как и предшественник, новый S8 получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что телефон без проблем выдержит получасовое погружение на глубину до полутора метров.

Смартфоны выйдут в двух модификациях: с процессором Samsung Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835. Также они получат 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт памяти. Разрешение основной камеры — 12 мегапикселей, фронтальной — восемь. Обе они имеют апертуру f1.7 с технологией Dual Pixel.

Galaxy S8 стал первым устройством компании с поддержкой голосового ассистента Bixby. Для его вызова на левой грани корпуса появилась специальная кнопка. Производитель утверждает, что ассистент является самым умным на рынке и принципиально отличается от решений других компаний, например Siri от Apple. Система будет постепенно внедряться во все устройства Samsung, в том числе в холодильники и кондиционеры.