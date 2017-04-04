Apple вернет MagSafe в ноутбуки

Корпорация Apple подала патент, в котором описывается аксессуар для зарядки MacBook с помощью магнитного коннектора MagSafe. Об этом сообщает сайт Ubergizmo.

Согласно документу, для новых MacBook с портами USB Type-C будет создан специальный переходник на магнитный коннектор. При этом на схематичном изображении показан MagSafe первого поколения, а не второго. Подобные решения уже выпускают многие сторонние производители, позволяя использовать для зарядки новых ноутбуков привычные адаптеры питания.

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Коннектор MagSafe был представлен в начале 2006 года вместе с MacBook Pro. Благодаря магнитному креплению срок службы самого кабеля и порта значительно увеличивается. Вместе с этим, если резко потянуть за кабель зарядки, то он отсоединится просто и безопасно для ноутбука.

В середине 2012-го Apple переработала стандарт питания, выпустив MagSafe 2 для MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook Air 2012 года. Для использования старых блоков питания с новыми ноутбуками Apple продает переходник стоимостью 900 рублей.

В MacBook Pro версии 2016 года разъема MagSafe уже не было, и вместо него компания предлагает заряжать ноутбук через один из четырех портов USB Type-C.