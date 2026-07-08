Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:35, 8 июля 2026Ценности

Дефиле 18-летней дочери Николь Кидман на показе Dior описали в сети фразой «это печально»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Estrop / Getty Images

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз вновь подверглась критике за участие в модном показе. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

18-летняя наследница артистки приняла участие в шоу французского модного дома Dior, состоявшемся в рамках Недели высокой моды в Париже. Роуз продефилировала на подиуме в белых балетках и небольшим клатчем. На ней было надето серое пальто, рукава и воротник которого дополнили розовыми меховыми вставками.

Читатели портала оказались недовольны выходом девушки на подиум. По их мнению, Роуз не подходит модельная карьера. «Это просто печально», «Она совсем не модельная. Эту работу ей, скорее всего, помогла получить Николь», «Я не эксперт, но она не похожа на модель, она выглядит как любая случайная девушка в торговом центре», «Из-за этого я еще больше скучаю по эпохе супермоделей и их великолепию», «Она выглядит несчастной, словно ее держат в заложниках», — возмущались они.

В марте Сандей Роуз высмеяли в сети за нелепую походку на модном показе Calvin Klein.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин требует быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Президенту рассказали о бензине по 197 рублей за литр в одном из регионов

    Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

    МИД Казахстана ответил на слухи о запуске украинских БПЛА для ударов по России

    Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

    Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

    Звезда «Знахаря» устроил дебош в поезде

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

    Раскрыты изменившиеся приоритеты россиян на шопинге в Турции

    Историк-иноагент рассказала о рыданиях из-за новостей из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok