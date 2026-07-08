Дефиле 18-летней дочери Николь Кидман на показе Dior описали в сети фразой «это печально»

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз вновь подверглась критике за участие в модном показе. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

18-летняя наследница артистки приняла участие в шоу французского модного дома Dior, состоявшемся в рамках Недели высокой моды в Париже. Роуз продефилировала на подиуме в белых балетках и небольшим клатчем. На ней было надето серое пальто, рукава и воротник которого дополнили розовыми меховыми вставками.

Читатели портала оказались недовольны выходом девушки на подиум. По их мнению, Роуз не подходит модельная карьера. «Это просто печально», «Она совсем не модельная. Эту работу ей, скорее всего, помогла получить Николь», «Я не эксперт, но она не похожа на модель, она выглядит как любая случайная девушка в торговом центре», «Из-за этого я еще больше скучаю по эпохе супермоделей и их великолепию», «Она выглядит несчастной, словно ее держат в заложниках», — возмущались они.

В марте Сандей Роуз высмеяли в сети за нелепую походку на модном показе Calvin Klein.