Наука и техника
 

Найден новый способ вывести из строя iPhone

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Видео: Kevin N / YouTube

Пользователи iOS 10 столкнулись с новым багом системы, который приводит к зависанию и перезагрузке iPhone. О том, как можно вызвать эту ошибку, рассказал портал AmiciApple.

Чтобы остановить работу системы, необходимо зайти в «Центр управления» и одновременно нажать одну из клавиш нижнего ряда (Камера, Будильник или Калькулятор), кнопку включения режима Night Shift и AirDrop. После этого смартфон перестает реагировать на команды и зависает. Единственным способом восстановить работу устройства является его перезагрузка.

Авторы сайта утверждают, что ошибка присутствует во всех версиях iOS 10. Специалисты проверили это на iPhone 5s, 6 и 6s под управлением iOS 10.2 и 10.3.1.

В начале 2017 года эксперт по кибербезопасности обнаружил новую уязвимость в iOS, которая позволяет вызвать зависание iPhone и iPad. Для этого достаточно отправить специальное сообщение с эмодзи.

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