Наука и техника
 

Раскрыт секретный способ очистить память iPhone

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В iOS 10 обнаружена скрытая возможность, которая позволит очистить память iPhone. Об этом пишет портал ZDNet.

Речь идет о функции под названием «Оптимизация хранилища», которая появилась еще в iOS 9. Однако возможность управлять этим параметром появилась только сейчас. Для ее активации необходимо зайти в «Настройках» в раздел «Музыка».

После этого когда на смартфоне будет заканчиваться хранилище, система автоматически будет удалять аудиозаписи, которые давно не воспроизводились. Пользователь может сам выставить, какое количество треков будет храниться в его медиатеке. Эта функция позволит освободить память.

В ноябре прошлого года пользователи iOS 10.2 обнаружили скрытую функцияю быстрого вызова экстренной службы. Для вызова полиции или скорой помощи необходимо пять раз нажать на кнопку включения/блокировки смартфона. После этого будет набран номер экстренной службы, а также отправлено сообщение на заранее указанный номер с текущей геолокацией владельца смартфона.

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