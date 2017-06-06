Никакого праздника

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Фото: Stephen Lam / Reuters

В понедельник корпорация Apple торжественно открыла ежегодную конференцию разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference). В отличие от мероприятий Google и Microsoft, за которыми интересно следить лишь специалистам и отчаянным гикам, на этой презентации было на что посмотреть и обычным пользователям, а также любителям похайпить на ровном месте. О том, что показала Apple на своей летней встрече и почему это не настолько премиально, как кажется на первый взгляд, — в материале «Ленты.ру».

Презентация началась со скромного заявления Тима Кука: «Это будет самая крупная и лучшая WWDC в мире». Забегая вперед, скажем, что глава Apple, мягко говоря, преувеличил.

Конечно же, Кук не смог отказать себе и в удовольствии поиграть с цифрами: 16 миллионов зарегистрированных разработчиков, самому юному программисту всего 10 лет, а самой пожилой — 82 года. Глава Apple словно по методичке напомнил собравшимся в Сан-Хосе (и у экранов), что 96 процентов пользователей довольны iOS и что на iOS 10 работает 86 процентов пользователей (против семи процентов у Android 7).

iOS

Хотя презентацию iOS оставили «на сладкое», начать стоит именно с нее. Старший вице-президент Apple Крейг Федериги со сцены рассказал, что Siri получила более человеческий голос благодаря глубокому обучению. А еще она научилась в реальном времени переводить фразы на различные языки. Но на русский перевода, конечно же, пока не будет.

Введен особый режим «Не беспокоить за рулем». Причем активируется он автоматически, когда система распознает, что пользователь сел за руль. В таком случае смартфон показывает лишь черный экран, дабы не отвлекать от дороги. Пока непонятно, будет ли он включаться на пассажирском сидении или на велосипеде.

«Центр управления» подвергся полному редизайну. Теперь все пункты доступны на одном экране, а также имеется поддержка 3D Touch для вызова расширенного меню определенного пункта настроек. Экран блокировки и строка уведомлений изменились незначительно. Со стороны это выглядит как некая переделка дизайна Windows 10 с плитками. Только тут они загругленные.

Переработан и дизайн магазина приложений App Store: он приобрел сходство с приложением «Музыка». Появились отдельные вкладки с играми, программами, изменилась страница описания приложений. Отдельно вынесены различные подборки, а также статьи с советами от кураторов. Но станет ли магазин лучше работать или это все такое же медленное и лагающее приложение, но в новой обертке? Это все выяснится лишь к моменту релиза.

iPad тем временем все больше сближается по возможностям с Mac. Системе добавилась своя версия Dock для быстрого запуска часто используемых приложений. В режиме многооконности можно перекидывать файлы и информацию между двумя запущенными программами. Также имеется файловый менеджер, позволяющий одновременно работать с различными облачными сервисами вроде Dropbox и Box.

Система станет доступна осенью 2017 года.

Другие OS

Перед анонсом новой версии macOS Крейг Федериги вспомнил все нововведения в Sierra: Siri и Apple Pay. Это неспроста, потому что новая версия называется High Sierra (ждем поток оригинальных шуток). Главная особенность — переход на новую файловую систему — Apple File System (APFS). Она быстрее, эффективнее и безопаснее. В качестве примера показали, как шустро она копирует файлы.

Новая версии Safari, которая будет доступна с обновлением системы, получит автоматический блокировщик видео с автоплеем. Приложение почты научится лучше оптимизировать пространство, а Photos обзаведется средствами редактирования фотографий.

В остальных системах изменения не столь значительные. К примеру, tvOS для Apple TV обретет приложение от Amazon. И на этом все.

Затем показали watchOS. Новая Siri группирует информацию из разных источников, делая персонализированные подсказки, и напоминает этим Google Now. Также выполнен редизайн приложения «Музыка». Нововведения, касающиеся фитнеса и тренировок, даже аудитория в зале встретила без особого энтузиазма, поэтому задерживаться на них не имеет смысла. Новые мотиваторы, можно синхронизировать часы с тренажерами и много чего еще.

По обыкновению в обновлении версии прошивки часов добавляются циферблаты. В данном случае — циферблат-калейдоскоп, а также разные WatchFace с героями «Истории игрушек». Это довольно мило, потому что мультфильм продюсировал Стив Джобс.

Надувные пули

У iMac минорные обновления: мощнее процессоры, графика, SSD-диски, возможность установить до 64 гигабайт оперативной памяти, ярче экран, два порта USB-C. Самый простой iMac — от 1100 долларов, с 4К-дисплеем — от 1500 долларов и 27-дюймовый моноблок с 5К-экраном — от 1800 долларов. У новых MacBook Pro просто обновили «железо».

Но нашлось место и совершенно новым компьютерам — iMac Pro. Это моноблок в черном корпусе. Оснащается 8-, 10- и 18-ядерными процессорами Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega. В топе его мощность достигнет 22 терафлопса. Также предусмотрена поддержка до 128 (!) гигабайт оперативной памяти. В общем, это «самый мощный iMac, который когда-либо создавали». Цена на эту машину начинается от пяти тысяч долларов, продажи — с декабря.

Как и предсказывали источники, Apple представила новый 10,5-дюймовый iPad Pro с шестиядерным процессором A10X и 12-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией. Цены варьируются от 649 долларов до 949 долларов. Продажи планшета стартуют на следующей неделе, но уже доступен предзаказ.

One More Thing

Под самый конец презентации, когда совсем пропала надежда на то самое One More Thing, на сцену вышел Тим Кук и развеял все сомнения. Конечно же, речь об умной колонке HomePod (по аналогии с iPod), о которой трубили все инсайдеры последние месяцы. Это прямой конкурент популярных на Западе Amazon Echo и Google Home. Из примечательного — в нее встроен процессор Apple A8, прямо как в iPhone 6.

Кроме воспроизведения музыки, колонка умеет отвечать на разные вопросы, типа «кто играет на ударных в этой песне», озвучивать новости, менять частоты воспроизведения в зависимости от обстановки и многое другое. Это был бы самый интересный анонс на WWDC, если бы не несколько «но». Во-первых, продажи HomePod начнутся лишь в декабре и только в США, Великобритании и Австралии. Когда в других странах — неизвестно.

И стоит она 349 долларов. Для устройств такого сегмента это по-божески, но далеко не каждый готов отдать за небольшую колонку такие деньги, пусть она и умная. К тому же разработана специально для Apple Music. Видимо, компании маловато тех 26 миллионов подписчиков, которыми успел похвастаться Тим Кук.

Влад Массино

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