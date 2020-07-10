В России собрались ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

В Госдуму внесен законопроект о возможности внесудебного изъятия детей из семьи только в крайних случаях. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

По словам депутата, инициатива позволит ограничить практику отобрания несовершеннолетних. Согласно документу, без суда это можно будет сделать, только когда есть риск смерти ребенка в течение нескольких часов.

Крашенинников добавил, что законопроект разработан в рамках исполнения поправок к Конституции. «Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — сказал он.

В конце мая оренбургские полицейские и сотрудники опеки изъяли из многодетной семьи четырех несовершеннолетних из-за плохого ремонта в доме. Супружеская пара жаловалась на условия жизни и просила помощи, но вместо этого глава района распорядился забрать у них детей. Позднее их передали бабушке, родители обещали отремонтировать жилье, устроить детей в детский сад и школу.

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