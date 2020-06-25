Найдены биологические родители изъятых в Москве суррогатных детей

Биологических родителей обнаруженных в Москве пятерых младенцев, рожденных от суррогатных матерей, нашли. Их планируют доставить из Китая в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Связались с китайским посольством, привлекают биологических родителей. Я так понимаю, что будет как-то решен вопрос с доставкой сюда биологических родителей. Если все законно, то биологические родители получат своих детей», — заявила Ярославская. Она уточнила, что детей обследовал главный педиатр московского департамента здравоохранения, угрозы их жизни и здоровью нет.

Пятерых кричащих младенцев, самый младший из которых родился всего несколько дней назад, обнаружили 23 июня в одной из московских квартир. С детьми находились няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске нашлись документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев возбуждено дело о торговле людьми.

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