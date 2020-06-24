Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев

Найденных в Москве младенцев, рожденных от суррогатных матерей, можно считать условно здоровыми. Их состояние оценил главный педиатр департамента здравоохранения города Исмаил Османов, передает «Интерфакс».

«Никаких видимых повреждений нет, признаков насилия тоже нет», — сказал он. При первичном осмотре четверо из пяти детей выглядят здоровыми, у одного ребенка есть небольшой конъюнктивит и легкая желтуха, что в целом является нормой для новорожденных.

Более точную информацию врачи получат после полного обследования. Дальнейшую их судьбу решат органы опеки.

23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад. С детьми находились няня-гражданка Китая и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске нашлись документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев возбуждено дело о торговле людьми.

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