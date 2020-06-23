Появилось видео из московской квартиры с найденными младенцами

Появилось видео из московской квартиры, где были найдены пятеро младенцев. Запись предоставлена «Ленте.ру» столичным управлением Следственного комитета России (СКР).

На кадрах сотрудники СКР проводят следственные мероприятия в квартире. Обнаружены договоры о суррогатном материнстве на двух детей и их нотариально заверенные переводы на китайский язык, пояснил источник в правоохранительных органах. В настоящее время следователи ищут документы на остальных малышей.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). По версии следствия, днем 23 июня 2020 года в квартире жилого дома на улице Аргуновской в Москве обнаружено пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются. Следователи разыскивают родителей детей и выясняют обстоятельства произошедшего.

Расследование контролирует прокурор Москвы Денис Попов. По данным надзорного ведомства, новорожденных нашла случайно медработница поликлиники, когда пришла навестить ребенка, выписанного из роддома. «Прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также обеспечит надзорное сопровождение при их дальнейшем жизнеустройстве», — заявила «Ленте.ру» представитель ведомства Людмила Нефедова.

По данным издания Baza, дети рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России.

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