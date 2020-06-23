Появились подробности изъятия суррогатных младенцев в Москве

На двух из пяти младенцев, найденных в квартире в Останкинском районе Москвы, оформлены документы на усыновление, переведенные на китайский язык. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей изъяли, по факту их обнаружения в квартире возбуждено уголовное дело.

Личности двух женщин, которые сидели с детьми в квартире, устанавливаются, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. По ее словам, на месте нахождения детей работают следователи.

Ранее издание Baza в своем Telegram-канале сообщало, что с детьми в квартире сидела няня-китаянка. Издание утверждало, что дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России.

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