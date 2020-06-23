Дело о торговле людьми возбудили после изъятия пяти суррогатных детей в Москве

После обнаружения и изъятия пятерых младенцев от суррогатных матерей с переведенными на китайский язык документами об усыновлении возбудили уголовное дело о торговле людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, две женщины, которые были с детьми в квартире, ухаживали за ними. «Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — подчеркнула Нефедова.

В столичном управлении Следственного комитета (СК) «Ленте.ру» подтвердили факт возбуждения дела по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

О нахождении младенцев стало известно ранее, 23 июня. Baza в своем Telegram-канале сообщала, что с детьми в квартире сидела няня-китаянка. Издание утверждало, что дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России. Личности двух женщин, которые сидели с детьми в квартире, устанавливаются, уточнила «Ленте.ру» представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

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