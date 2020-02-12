Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

В Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу младенца, на вид ребенку было 2-3 месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила представительница московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

По данным ведомства, ребенка заметили 12 февраля. Его госпитализировали в одну из детских больниц. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

Следователи разыскивают родителей мальчика.

Ранее в Башкирии нашли на улице двухлетнего ребенка без верхней одежды с признаками переохлаждения и обморожения рук и ног. По данным следствия, ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где он жил вместе с матерью. Сколько ребенок находился на улице без верхней одежды, не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 125 УК («Оставление в опасности»).

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