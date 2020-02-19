Бросившая ребенка у метро в Москве мать пыталась пристроить сына в детдом

Оставившая двухмесячного ребенка у метро в Дорогомиловском районе Москвы уроженка Узбекистана пыталась пристроить сына в детский дом перед тем, как бросить на улице в снегу. Женщина решилась на это, потому что ей было не на что содержать младенца, утверждает ее адвокат Александр Тимошенко. Об этом передает RT в своем Telegram-канале.

По его словам, подзащитная Мафтунахон Каримова сбежала от отца-тирана и забеременела в Москве, после чего отец ребенка ушел. Каримова родила раньше срока и сразу отправилась искать работу. «Все деньги отдавала за койку, питание и лекарства для сына. Но все равно не хватало», — рассказал адвокат, уточнив, что женщина с ребенком на руках работала и на стройках, и в рыбном цеху, и в магазине.

Адвокат утверждает, что сначала Каримова попыталась обратиться за помощью в больницу, где родился ее сын. Через медиков она, очевидно, хотела отдать младенца в детский дом. Туда ее не пустили. «Сын постоянно кричал от голода. В ужасе и полубеспамятстве Каримова попросила знакомого отвезти ее в Москву. Помнила, что метро открывается в пять часов, там люди», — отметил Тимошенко.

Каримову арестовали до 12 апреля по делу об оставлении в опасности.

Ранее в Башкирии нашли на улице двухлетнего ребенка без верхней одежды с признаками переохлаждения и обморожения рук и ног. По данным следствия, ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где он жил вместе с матерью. Сколько ребенок находился на улице без верхней одежды, не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 125 УК («Оставление в опасности»).

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