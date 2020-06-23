В московской квартире нашли пятерых кричащих младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, дети находились в Останкинском районе. Источник «Ленты.ру» уточнил, что младенцев нашли в квартире на Аргуновской улице, 12. С ними были две сиделки. Документов на детей у них нет.

Вместе с тем издание Baza в своем Telegram-канале сообщает, что с детьми была няня-китаянка. По данным издания, документы на детей были оформлены на китайском языке. Baza уточняет, что дети якобы были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России. Полицию вызвали соседи из-за детских криков, доносящихся из квартиры.

Ранее в Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу младенца, на вид ребенку было 2-3 месяца. Его доставили в одну из детских больниц. Его мать нашли, ею оказалась уроженка Узбекистана. Она рассказала, что пыталась пристроить сына в детский дом перед тем, как бросить на улице в снегу.

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