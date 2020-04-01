Россиянка три дня прятала убитого ребенка на балконе

Следователи нашли мать младенца, тело которого было обнаруженного в помойке в Липецке. Женщина раскрыла детали смерти убитого ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Проведенный комплекс следственно-оперативных мероприятий позволил установить личность матери младенца. Ею оказалась 31-летняя липчанка», — говорится в сообщении.

В ходе допроса женщина призналась, что родила дочь в ночь с 20 на 21 марта. По ее словам, ребенок был мертвым. Несколько дней она прятала детский труп на балконе квартиры.

Мертвого новорожденного заметили 25 марта в мусорном контейнере на проспекте Мира в Липецке. На теле были гнилостные изменения. Судмедэксперты выявили у него черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Родительнице грозит до пяти лет заключения. Следствие устанавливает истинную причину и обстоятельства смерти маленькой девочки.

В начале февраля жительница Ставропольского края родила сына дома и нанесла ему 40 ударов ножницами. Тело младенца она попыталась вынести на улицу и захоронить, но почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

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