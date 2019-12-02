Подмосковный дворник нашел человеческую ногу в помойке

В подмосковном Реутове дворник обнаружил часть человеческой ноги в мусорном контейнере, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. Сотрудник одной из местных управляющих компаний вышел убирать территорию у Юбилейного проспекта и пошел выбрасывать мусор в контейнер между домами №37 и №39. Там он увидел странный предмет и, присмотревшись, узнал в нем голень человека и вызвал полицию.

«Обнаружена правая нога, от ступни до коленного сустава», — сказал собеседник издания. Он не уточнил, есть ли у полицейских предварительные версии. Находку отправили на экспертизу в морг.

Один из очевидцев, который оказался охотником, сообщил местной газете «Реут», что фрагмент тела якобы больше похож на медвежью лапу.

В конце ноября житель Саратова сообщил в полицию о собаке, которая несла в зубах по улице человеческую голову. Позднее объеденную животными голову сотрудники МВД нашли на свалке вместе со ступней в кроссовке 40-го размера.

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