Собака пронесла по российскому городу объеденную животными голову человека

Житель Заводского района Саратова рассказал, что видел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Об этом сообщило издание «Взгляд-инфо». Обнаружение головы подтвердил источник в правоохранительных органах.

Определить возраст человека, которому принадлежит голова, было сложно, так как она была «вся объедена животными». Мужчина рассказал, что неподалеку от места, где он видел собаку, расположена свалка, где кормятся животные.

Саратовец позвонил в полицию, кроме головы сотрудники ведомства обнаружили ступню в кроссовке примерно 40-го размера. Мужчина отметил, что с утра ему показалось, что голова принадлежит ребенку, но «видимо, это все-таки взрослый человек».

27 ноября стало известно, что в Таганском районе Москвы обнаружили 92 фрагмента человеческих останков. Находки отправили в морг для определения причины и давности смерти умерших, а также их пола. На опубликованных кадрах можно заметить несколько человеческих черепов и костей.

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