Опубликовано видео найденных в центре Москвы останков

Найденные рабочими останки шести человек попали на видео. Кадры с места обнаружения костей публикует телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что их нашли сотрудники ГБУ «Жилищник» при раскопке траншеи в Таганском районе города. На видео можно заметить несколько человеческих черепов и костей.

Об обнаружении 92 фрагментов человеческих костей стало известно ранее, 27 ноября. Полиция проводит проверку. Находки отправлены в морг для определения причины и давности смерти умерших, а также их пола.

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