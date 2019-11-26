Россиянка нашла пакеты с человеческими останками и сняла их на видео

Жительница Златоуста Челябинской области нашла пакеты с частями человеческих тел, использованные шприцы и емкости с кровью на территории бывшего скотомогильника, сообщили URA.RU в региональном управлении МВД.

По факту находки проводится проверка. Несколькими днями ранее полицейские осмотрели место. По предварительным данным, речь идет о медицинских отходах класса «Б». Их выбросили на открытой площадке для мусора вместо утилизации.

В паблике «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте» уточняется, что территорию бывшего скотомогильника арендует местная предпринимательница Софья Скородумова, чей муж Евгений занимается отловом бездомных животных и утилизацией медицинских отходов классов «Б» и «В» из больниц и ветеринарных клиник.

К публикации были прикреплены видео и фотографии, на которых видно содержимое пакетов. Среди них пробирка с пробой ВИЧ-гепатит С и части тканей роженицы. Автор поста предположил, что с опасными биологическими отходами могли контактировать птицы и бездомные животные.

В группе сообщается, что ранее на этом же месте зоозащитники находили клетки с отловленными собаками.

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