Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков

Власти Пермского края, где людей позвали на субботник по уборке человеческих останков, рассказали, что это традиционное мероприятие. Об этом заявила специалист администрации села Крюково Вера Головнина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Головнина объяснила, что такой субботник проводят уже десять лет подряд. Каждую весну у берегов Камы водой размывает братскую могилу, которая осталась после Гражданской войны. «Старожилы говорят, что здесь еще и деревенское кладбище было когда-то. Когда построили Воткинское водохранилище, братскую могилу не перезахоронили», — рассказала специалист.

Раньше местные жители находили черепа. Потом было решено организовать на кладбище в ближайшей деревне братскую могилу, где стали хоронить найденные останки. В субботнике обычно принимают участие 15-20 человек. Они убирают кости до того, как в селе начнется купальный сезон.

6 мая в сети появилась фотография с объявлением, приглашающим жителей села Крюково на субботник для сбора человеческих останков. Участникам порекомендовали иметь при себе перчатки и мешки для костей.

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