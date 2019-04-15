В Москве пройдет психологический субботник

Московский ТЦ «Авиапарк» проведет эконеделю, которая начнется 20 апреля психологическим субботником в парке «Ходынское поле». Об этом сообщается на сайте торгового центра.

Субботник начнется 20 апреля в 10:00 и продлится до 14:00. По словам организаторов, его цель — «привести в порядок парк и освободить голову от лишнего после долгой зимы». Для мытья лавочек и аллей, сбора мусора и очистки газона при входе будут выдавать ведра, грабли, лопаты и фартуки.

В павильоне парка будут организованы бесплатные консультации Московской службы психологической помощи. Специалисты помогут справиться с проблемами детско-родительских взаимоотношений, семьи и брака, самооценки, одиночества, возрастными кризисами. Сориентируют, как побороть трудности в построении карьеры и определиться с выбором жизненного пути. Также Московская служба психологической помощи проведет арт-терапию.

В рамках эконедели, которая продлится до 27 апреля, магазины «Авиапарка» организуют сбор отходов на вторичную переработку и грамотную утилизацию. Среди прочего будут принимать CD/DVD диски, аудио- и видеокассеты, матрасы и газовые баллоны.

Акция посвящена вопросу сортировки отходов и приурочена к московской мусорной реформе. Программа вступила в силу в начале этого года. Она направлена на то, чтобы ликвидировать несанкционированные свалки и уменьшить воздействие на природу от переработки отходов.

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