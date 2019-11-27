В центре Москвы найдены останки шести человек

Рабочие обнаружили останки по меньшей мере шести человек во время раскопок траншеи на улице Средняя Калитниковская в центре столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

92 фрагмента человеческих костей были найдены днем во вторник, 26 ноября, на глубине в один метр. «По предварительным данным, останки принадлежат шести людям», — отметил собеседник агентства.

Полиция проводит проверку. Находки отправлены в морг для определения причины и давности смерти умерших, а также их пола.

Ранее в ноябре в челябинском городе Златоуст местная жительница нашла на месте старого скотомогильника пакеты с частями человеческих тел, емкости с кровью и использованные шприцы. По предварительным данным, это неправильно утилизованные медицинские отходы класса «Б». Эту территорию арендует семья предпринимателей, занимающихся отловом бездомных животных и утилизацией медотходов классов «Б» и «В» из больниц и ветклиник. Ранее на этом же месте зоозащитники находили собак в клетках.

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