Российский младенец остался один в машине и задохнулся

В селе Покровском недалеко от Каменска-Уральского Свердловской области задохнулся полуторамесячный ребенок, которого родители оставили в салоне автомобиля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, на лицо младенца сползла одежда и закрыла дыхательные пути. Когда родители вернулись к машине, ребенок был уже мертв.

В региональном управлении Следственного комитета пока не стали комментировать ситуацию изданию.

Ранее в Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода. Тело младенца нашла его бабушка. Двоих других детей из семьи изъяли, они находятся в приюте.

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