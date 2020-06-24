Раскрыты подробности обнаружения пяти суррогатных детей в Москве

Пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова раскрыла подробности обнаружения пятерых суррогатных детей в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, детей в квартире обнаружил медик, который пришел осмотреть одного из новорожденных. Расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев взято на контроль прокуратурой города.

По данным телеканала, квартиру три года назад сдали в аренду студентам. Как рассказал хозяина жилья, он не знал, что происходило на сданной жилплощади. Обнаруженные дети были отправлены в больницу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, а вторая, вероятно, — мать одного из младенцев.

Ранее в Следственном комитете России рассказали, что в московской квартире найдены пятеро младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца. На двоих из детей оформлены документы на усыновление, переведенные на китайский язык. По данным издания Baza, дети рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России. По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей изъяли, по факту их обнаружения в квартире возбуждено уголовное дело.

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