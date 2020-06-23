Соседи рассказали о «целой китайской армии» в московской квартире с младенцами

Соседи раскрыли подробности о постояльцах квартиры в Москве, где 23 июня были найдены пятеро кричащих детей. Их слова приводятся в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Жильцы рассказали, что были шокированы во время заселения новых соседей.

«Думали, целая китайская армия — десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей. Вместо этого деревянные палки — они сооружают настилы. Сколько пар обуви стояло в тамбуре — не пересчитать», — отметили собеседники издания.

При этом, по словам жильцов соседних квартир, за три года они никогда не слышали оттуда детских криков и не видели беременных женщин. Иностранцы, как утверждают опрошенные, вели себя очень тихо.

Ранее в Следственном комитете России рассказали, что в московской квартире найдены пятеро младенцев без родителей. Самому младшему из них шесть дней, самому старшему — четыре месяца. На двоих из детей оформлены документы на усыновление, переведенные на китайский язык. Издание Baza утверждало, что младенцы рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, их пришлось оставить на территории России. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

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