Депздрав Москвы ответил на сообщение о «доставке» суррогатного младенца курьером

Одного из пятерых найденных в Москве младенцев, рожденных от суррогатных матерей, забрала из родильного дома сама роженица, а не курьер. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При выписке женщина указала, что вызовет врача из поликлиники на дом самостоятельно, уточнили в ведомстве. Несмотря на это, медсестра попросила заранее сообщить ей адрес, где будет находиться ребенок, поскольку узнала, что роженица является суррогатной матерью.

Позже медсестра сама вызвала по этому адресу врача, а принявшая вызов патронажная бригада, в свою очередь, уже обратилась в полицию после посещения квартиры на Аргуновской улице, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.

Пятерых кричащих младенцев, самый младший из которых родился всего несколько дней назад, обнаружили 23 июня в одной из московских квартир. С детьми находились няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске нашлись документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев возбуждено дело о торговле людьми.

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