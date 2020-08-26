Многодетные россияне украли у опеки изъятого ребенка

В Москве многодетные супруги выкрали из центра опеки ребенка, которого у них изъяли и поместили туда по решению суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Девочка родилась 29 декабря 2019 года, через какое-то время ее поместили в центр опеки. 25 августа мать ребенка пришла в учреждение, чтобы якобы проведать ее, и взяла на прогулку по территории, за пределами которой находился ее муж. Женщина передала ему дочь через забор, после чего тоже ушла. Как пишет «Московский комсомолец», ранее в этом же центре жила старшая дочь россиян. Всего у пары семь детей.

Сотрудники учреждения обратились в полицию, ребенка нашли в доме на улице Островитянова. Его забрали обратно в центр, в отношении родителей завели уголовное дело по статье 126 УК («Похищение человека»).

В июле в городе Сальске Ростовской области женщина похитила из роддома новорожденного ребенка. Ее задержали в селе Яшалты (Калмыкия). Свои действия похитительница объяснила тем, что решила украсть ребенка после того, как у нее произошел выкидыш.