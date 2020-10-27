Лавров отправился на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился на самоизоляцию после того, как контактировал с человеком, зараженным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Официальные встречи и визиты Лаврова переносятся до момента его выхода из карантина. В МИД сообщили, что его самочувствие оценивается как хорошее. Министр находится в группе риска по COVID-19: в этом году ему исполнилось 70 лет

Днем ранее дипломата уличили в странном ношении медицинской маски: было опубликовано фото, на котором он натянул ее очень высоко, оставив подбородок открытым.

В мае этого года коронавирусом заразился российский премьер-министр Михаил Мишустин. В течение менее чем 3 недель он выздоровел и выписался из больницы, вернувшись к исполнению своих обязанностей.