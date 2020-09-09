Макрон снял маску и прокашлялся во время общения со студентами

Президент Франции Эммануэль Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время общения со студентами. Видео его выступления опубликовано в Twitter Ouest-France.

На кадрах видно, как у Макрона во время выступления начинается приступ кашля. Он решил снять маску и прокашляться, а затем попросил дать ему «более легкую». Рядом с ним на расстоянии пары метров стояли студенты авиационного лицея. При этом президент накануне вернулся из «красной зоны», после чего сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

В июле бразильская ассоциация прессы (ABI) намеревалась подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг риску заражения коронавирусом журналистов во время пресс-конференции. Болсонару в ходе личной встречи с журналистами заявил о положительном результате теста на коронавирус, будучи в маске, однако не соблюдая социальную дистанцию. После этого он отошел от репортеров на несколько метров и снял маску, чтобы показать, что хорошо себя чувствует.

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