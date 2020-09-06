Болеющему французу запретили вести прямую трансляцию своей смерти

Facebook заблокирует трансляцию француза, который планировал показывать последние дни перед смертью онлайн. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 57-летний Ален Кок (Alain Cocq) страдает от неизлечимой болезни. Мужчина обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой об эвтаназии, но получил отказ.

Герой материала решил перестать пить воду, принимать пищу и лекарства, чтобы приблизить неминуемую смерть. «Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен», — заявил Кок.

Француз захотел транслировать последние дни своей жизни в Facebook, однако представители социальной сети запретили мужчине вести прямые эфиры до восьмого сентября, поскольку на сайте запрещена демонстрация самоубийства. Кок, в свою очередь, призвал подписчиков отправлять письма руководству Facebook, чтобы они поменяли свою позицию.

В июле пользователь соцсети Facebook совершил самоубийство в прямом эфире. Джонатан Бейли (Jonathan Bailey) опубликовал пост, в котором заявил о намерении покончить с собой, а вскоре запустил прямую трансляцию. Пользователи соцсети обращались в техподдержку с требованием прервать трансляцию, но эфир так и не был остановлен.