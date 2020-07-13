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Пользователь соцсети совершил самоубийство в прямом эфире

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Фото: Jonathan Bailey

Пользователь Facebook совершил самоубийство в прямом эфире соцсети, несмотря на обращения других юзеров в техподдержку с требованием прервать трансляцию. Как сообщает The Sun, видео со смертью мужчины в результате так и не остановили.

50-летний Джонатан Бейли (Jonathan Bailey) в ночь на субботу, 11 июля опубликовал пост, в котором написал о намерении покончить с собой. Вскоре он запустил прямую трансляцию. Десятки пользователей стали обращаться в Facebook с требованием прервать эфир, однако безуспешно.

По данным издания, эфир смотрели более 400 человек. Позже его тело нашли в доме в деревне Пакмур графства Стаффордшир.

Представитель соцсети сообщил, что они отправляли Бейли текст с поддержкой для готовящихся к суициду людей. Он уточнил, что пользователь получил обращение до прямого эфира. В Facebook подчеркнули, что в настоящее время стрим с самоубийством удален и выразили соболезнования семье мужчины.

Ранее сообщалось, что один из первых стримеров на платформе Twitch и киберспортсмен Байрон Бернстайн (Byron Bernstein), известный под ником Reckful, умер в возрасте 31 года. По словам бывшей возлюбленной, он совершил самоубийство.

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