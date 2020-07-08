Снявшего маску на встрече с журналистами президента Бразилии решили засудить

Бразильская ассоциация прессы (ABI) заявила о намерении подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг риску заражения коронавирусом журналистов во время пресс-конференции. Об этом сообщается на сайте организации.

Во вторник, 7 июля, Болсонару в ходе личной встречи с журналистами заявил о положительном результате теста на коронавирус, будучи в маске, однако, не соблюдая социальную дистанцию. После этого он отошел от репортеров на несколько метров и снял маску, чтобы показать, что хорошо себя чувствует.

В заявлении ассоциации указывается, что президент нарушил режим самоизоляции и, «действуя преступным образом», подверг риску жизни журналистов. Главу государства обвинили в нарушении двух уголовных статей, которые предусматривают наказание в виде штрафа и тюремного заключения. Исходя из этого, ассоциация намерена подать в верховный суд на Болсонару.

Изначально 65-летний Болсонару вовсе отрицал коронавирус, а затем не стал вводить серьезные меры для борьбы с инфекцией. Кроме того, он активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в стране для борьбы с распространением COVID-19.

Бразилия занимает второе место по числу заболевших коронавирусом за все время. В стране зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, из них более миллиона человек выздоровели, 65 тысяч — умерли.

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