Президент Бразилии рассказал о результатах теста на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал тест на наличие COVID-19, результат оказался отрицательным. Об этом сообщают Reuters.

Он рассказал, что его легкие «чисты». Болсонару подчеркнул, что специально сходил в больницу, чтобы сделать тест.

Ранее сообщалось, что бразильский лидер обнаружил у себя симптомы коронавируса. По словам Болсонару, температура его тела повысилась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови составляет 96 процентов.

18 июня профессор Элдер Накая объяснил причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в стране. Одним из факторов он назвал политику Болсонару, который не верит в серьезность COVID-19 и активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. Там зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Из них более миллиона человек выздоровели, 65 тысяч — умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!