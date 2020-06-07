Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны. Бразильский президент Жаир Болсонару поддержал такое решение, сообщает РИА Новости.

Последние несколько дней на сайте министерства публикуются только данные за последние сутки. По словам Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится страна.

Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место. При этом в общем списке количество случаев заболевания в стране не отображается.

Согласно последнему обновлению на сайте университета Хопкинса, в Бразилии 645 771 заболевших COVID-19. Из них более 266 тысяч человек вылечились, более 35 тысяч — умерли. 1 июня общее число заразившихся в стране превысило полмиллиона.

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