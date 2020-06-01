В Бразилии выявили полмиллиона больных с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 500 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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Ранее сообщалось о 498 440 инфицированных, теперь общее количество заразившихся выросло до 514 849 человек. С начала эпидемии в латиноамериканской стране умерли более 29 тысяч пациентов.

Бразилия занимает вторую строчку рейтинга стран по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, уступая лишь США, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

23 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавируса. За несколько дней до этого немецкий журнал Spiegel написал, что в Бразилии из-за большого количества жертв вируса умерших начали хоронить в братских могилах в сложенных друг на друга гробах. Врачи предупреждают, что в стране может погибнуть до 100 тысяч человек вследствие недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к происходящему.

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