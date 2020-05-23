Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

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Он отметил, что во Всемирной организации здравоохранения наблюдают рост числа заражений во многих южноамериканских странах, но наибольшее опасение вызывает складывающаяся в Бразилии ситуация.

20 мая журнал Spiegel сравнил страны Латинской Америки с крупными мегаполисами по числу умерших от коронавирусной инфекции пациентов. Так, развитие эпидемической обстановки в столице Перу Лиме издание сопоставило с «худшим месяцем эпидемии в Париже». Бразильский Манаус с выросшей в три раза смертностью оказался схож с Лондоном или Мадридом, а эквадорский портовый город Гуаякиль может превратиться «во второй Нью-Йорк» с пятикратным ростом числа умерших.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, Бразилия вышла на второе место по числу пациентов с выявленным коронавирусом. Число заразившихся в этой латиноамериканской стране достигло 330 890, в то время как в России, опустившейся на третью строчку рейтинга, заражены 326 448 человек.

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