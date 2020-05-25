Россия
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 мая
Появились данные о переносимости COVID-19 беременными россиянками
Названы лучшие сообщения для начала знакомства в Tinder
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала после жесткой тренировки
В России «ведуньи» подкидывали пенсионеркам билеты «банка приколов» вместо денег
В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Глава российского региона заразился коронавирусом
Новости партнеров

Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп закрыл въезд в страну иностранцам, посещавшим за последние две недели Бразилию, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно указу главы государства, запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в указанный период. «Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности», — заявил американский лидер.

Трамп заверил, что его решение отвечает интересам Соединенных Штатов. В то же время он отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. По словам главы Белого дома, он по-прежнему привержен содействию торговле между странами.

23 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. В организации обратили внимание на рост числа заражений во многих южноамериканских странах, однако, по мнению экспертов, наибольшее опасение вызывает складывающаяся в Бразилии ситуация.

В середине марта американский лидер запретил на 30 дней въезд в США из-за распространения коронавируса на континенте. Ограничение распространялось в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. Исключением из запрета на въезд стала Великобритания.

По данным на 25 мая, в мире более 5,35 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 343 тысяч скончались, более 2,1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Трамп отказался закрывать США при второй волне коронавируса
Другие материалы рубрики
Россия00:0222 мая

«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»

Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
08:09Сегодня

Появились данные о переносимости COVID-19 беременными россиянками

07:20Сегодня

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

07:19Сегодня

Россиянин с тремя детьми сбежал от коронавируса в лес

Россия00:0723 мая

«Чем больше им дают, тем больше хочется!»

Чиновники годами оскорбляли россиян. Как и когда они ответят за хамство?
06:44Сегодня

Глава российского региона заразился коронавирусом

06:16Сегодня

В России назвали сроки победы над коронавирусом

05:26Сегодня

В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса

Россия00:0621 мая

«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»

Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
04:49Сегодня

Россиянам предсказали возвращение тепла

03:31Сегодня

Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян

03:30Сегодня

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Россия
Гидрометцентр рассказал о близости аномальной жары
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
У главы Чечни подозревают коронавирус. Он находится в московской больнице
Россиянин решил показать разлив рек и едва не утопил семью
Мальчик-лунатик выпал из окна шестого этажа и выжил
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
Врачи отказали россиянке в медпомощи и назвали ее пьющей
«Чем больше им дают, тем больше хочется!»
Чиновники годами оскорбляли россиян. Как и когда они ответят за хамство?
Все материалы
Мир
Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
Трамп раскрыл личность автора своих сообщений в соцсетях
Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
В Афганистане приготовились освободить пленных террористов в ответ на перемирие
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Самый богатый европеец стал богаче на два миллиарда долларов за сутки
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Судоверфь «Звезда» сдала четыре новых дома для сотрудников предприятия
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Дело о взрыве в управлении ФСБ прекратили из-за смерти подозреваемого
«Вы нажили очень опасных врагов»
Российские силовики вступились за вора в законе. Чтобы защитить его, они угрожали боссам мафии
Заложник раскрыл подробности захвата московского банка
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Захватчик московского банка признал вину
Курьер захватил заложников в московском банке
Он требовал деньги и угрожал взорвать бомбу
Задержание взявшего заложников в московском банке мужчины показали на видео
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Французский футболист умер в 24 года
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Кличко поучаствовал в тренировке Холифилда
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
У Погребняка обнаружили коронавирус
Все материалы
Культура
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Шальная императрица
Сексуальная свобода, попы и реки водки: какой видят жизнь Екатерины Великой иностранцы и россияне
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Последний путь и череда неудач
Как рассказать ребенку про смерть, чувства и проблемы
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Вечно молодой
 
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего задания
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
«Ты же русский, может, у тебя и получится»
Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
Все материалы
Из жизни
Известный повар раскрыл беспроигрышный рецепт приготовления рыбы
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Владельцы зоопарка пригрозили убить животных в случае нехватки денег на корм
Стало известно о заговоре королевской семьи против Меган Маркл
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Бывший друг из мести объявил женщину умершей от коронавируса
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Все материалы
Audi привезет в Россию четыре новых модели до конца года
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
В линейке Land Rover появится маленький семиместный кроссовер
Антикиллер: G-Class в броне
Видео: Mercedes-Benz G 500 Guard — броневик на базе Гелендевагена, который спасёт от Калашникова
Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
У Porsche 911 Carrera больше не будет безнаддувных двигателей
Все материалы
Дом
В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы