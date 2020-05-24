Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

В процессе глава государства нарушил целый ряд правил социального дистанцирования. Помимо отсутствия масок на большинстве присутствующих, критику со стороны общественности вызвало и то, что Трамп здоровается за руку с другими людьми.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента 2020 года Джо Байден раскритиковал поступок Трампа.

«Почти 100 тысяч человек скончались, десятки миллионов лишились работы. Тем временем президент проводит день за игрой в гольф», — написал он в социальной сети.

Ранее Трамп заявил, что у Байдена отсутствуют положительные качества. Лидера страны попросили назвать самое сильное качество бывшего вице-президента в качестве политического конкурента. В ответ глава Белого дома отметил, что мог бы назвать опыт, но «на самом деле у него нет опыта».

По последним данным, в США зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 97 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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