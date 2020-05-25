Трамп рассказал о пожертвованных на нужды США годовых зарплатах

Президент США Доналд Трамп заявил, что отдает годовую зарплату на нужды государства. Об этом он написал в Twitter.

«Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от 400 до 450 тысяч долларов обратно нашему правительству», — поделился американский лидер. По его словам, последний чек он выдал Минздраву США для помощи в борьбе с COVID-19. Глава государства добавил, что для него это великая честь.

22 мая Трамп заявил, что перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны три своих зарплаты (100 тысяч долларов) на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом. В начале марта стало известно, что американский лидер пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента и сообщил, что намерен пожертвовать ее на благотворительность. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме того, хозяин Белого дома имеет право распоряжаться счетом, на котором лежат 50 тысяч долларов на личные расходы ежегодно. Также в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

По данным на 24 мая, в мире более 5,35 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 343 тысяч скончались, более 2,1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

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