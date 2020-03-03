Трамп пожертвовал зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Фотографию чека опубликовала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм на своей странице в Twitter.

Американский лидер направил средства министерству здравоохранения и социальных служб. По словам Гришэм, президент продолжает защищать американский народ.

3 марта сообщалось, что распространяющийся коронавирус сыграл на руку Трампу и может привести к снижению базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), которой добивается глава государства.

По последним данным число заразившихся коронавирусом в мире превысило 92 тысячи, из них более 80 тысяч случаев — в Китае. Более 3,1 тысячи заболевших умерло, 48,2 тысячи выздоровели.

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